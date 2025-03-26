Посол РФ рассказал о наращивании на Западных Балканах и в Албании инфраструктуры НАТО

Заключение любых неинклюзивных соглашений в военной сфере не способствует формированию подлинно надежной и долгосрочной системы безопасности на Западных Балканах, заявил «Известиям» посол России в Албании Алексей Зайцев.
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