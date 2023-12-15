Сказка начинается. Как украсят Барнаул к Новому году?

Праздничное оформление получат все районы краевой столицы Праздничная атмосфера приближающегося Нового года уже витает в Барнауле – по вечерам город озаряют сотни огоньков гирлянд и праздничных иллюминаций.
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