В Минобороны РФ отчитались о поражении опорных пунктов 1-й бригады Зеленского. ВС РФ ударили по санаторию «Мрия» в Одессе: ликвидировано 100 наемников ВС РФ уничтожили около 100 наемников украинской армии благодаря удару ракетами по санаторию «Мрия» в Одессе.