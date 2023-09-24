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Кристиан Хорнер: «Работа со штрафом – единственный достойный момент гонки Переса»

Гонщик «Ред Булл» сошел на Гран-при Японии, однако команде удалось найти лазейку, чтобы не переносить пятисекундный штраф на этап в Катаре.

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