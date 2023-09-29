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Президент «ПСЖ» оценил бомбардирские качества Роберта Левандовского

Президент «ПСЖ» оценил бомбардирские качества Роберта Левандовского

Поляк с прошлого года выступает за «Барселону».Поляк с прошлого года выступает за «Барселону».Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского и рассказал, имел ли клуб возможность приобрести футболиста в прошлом.

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