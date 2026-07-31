Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

131 подписчик

Опубликована полная программа Авиашоу-2026 в Мочище под Новосибирском

Опубликована полная программа Авиашоу-2026 в Мочище под Новосибирском

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов подчеркнул, что фестиваль позволяет не только показать лётное мастерство, но и отдать дань уважения традициям отечественной авиации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии