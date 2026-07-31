Опубликована полная программа Авиашоу-2026 в Мочище под Новосибирском

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов подчеркнул, что фестиваль позволяет не только показать лётное мастерство, но и отдать дань уважения традициям отечественной авиации.
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