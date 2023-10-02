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Ромащенко об 1:1 с «Динамо»: «Одно очко — плюс для «Ахмата», но всегда хочется большего. Была обоюдоострая игра»

Ромащенко об 1:1 с «Динамо»: «Одно очко — плюс для «Ахмата», но всегда хочется большего. Была обоюдоострая игра»

 — Всегда хочется большего. Знаем силу соперника, готовились, понимали, как он строит игру. Но все равно пытались плясать от себя.

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