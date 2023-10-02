— Всегда хочется большего. Знаем силу соперника, готовились, понимали, как он строит игру. Но все равно пытались плясать от себя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- 100 тысяч Fan ID оформили в Нижнем Новгороде. «Пари НН» подарил обладателю юбилейной карты поездку на матч с «Локо» в Москву
- Тебас о Ла Лиге: «АПЛ тратит деньги впустую, Серия А потеряла 3 млрд евро, а во Франции 60% зарплат – в «ПСЖ». Сравнить можно лишь с Бундеслигой – только они экономически жизнеспособны»
- Тим, Баррере и Карбаллес-Баэна в Астане провели фотосессию с животными из приюта
Свежие комментарии