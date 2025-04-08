В Смоленске сотрудники Росгвардии задержали находящегося в розыске преступника

Всего с начала года смоленская Росгвардия отработала семерых разыскиваемых, причем двух из Федерального розыска За прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Смоленской области более 150 раз выезжали на охраняемые объекты разных категорий.
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