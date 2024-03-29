Учёные бьют тревогу: загадочный вирус H5N1 уносит жизни животных в Антарктиде Ирэн ОрлонскаяУчёные по всему миру встревожены новостями о гибели животных от загадочного вируса, который распространяется в Антарктиде.
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