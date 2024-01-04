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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин делит с Хоу 18-е место по очкам в большинстве в истории НХЛ

Александр Овечкин сравнялся с Горди Хоу по очкам в большинстве в истории НХЛ. Капитан «Вашингтона» сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (3:6), вторую из них, когда «Девилс» играли в меньшинстве.

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