Овечкин делит с Хоу 18-е место по очкам в большинстве в истории НХЛ

Александр Овечкин сравнялся с Горди Хоу по очкам в большинстве в истории НХЛ. Капитан «Вашингтона» сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (3:6), вторую из них, когда «Девилс» играли в меньшинстве.