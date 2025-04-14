БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Россию не остановить»: Кедми объяснил, как Путин обратил план Трампа и Зеленского в свой самый мощный козырь

«Россию не остановить»: Кедми объяснил, как Путин обратил план Трампа и Зеленского в свой самый мощный козырь

Запад и Украина надеялись уговорить Россию на перемирие, но Владимир Путин обратил эту инициативу в свои козыри.

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