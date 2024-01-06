Бастрыкин поставил на контроль расследование избиения детей в Нижнем Тагиле

ТАСС/Дмитрий Ягодкин В Нижнем Тагиле одноклассники жестоко избили двух детей возле школы. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью", расследование взял на свой контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
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