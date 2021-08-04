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Одна из столиц провинции Афганистана на грани падения: армия хочет отработать по городу тяжелой артиллерией

Одна из столиц провинции Афганистана на грани падения: армия хочет отработать по городу тяжелой артиллерией

Столица провинции Гильменд город Лашкаргах практически захвачена талибами. В населенном пункте еще наблюдаются отдельные очаги сопротивления подразделений афганской армии.

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