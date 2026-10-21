Главным геополитическим трендом для десятков государств стало стремление присоединиться к какому-либо военному союзу ради получения внешних гарантий безопасности.
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