В Красноярске возбуждено дело после смерти ребенка в семье сыроедов

В Красноярске двухлетняя девочка умерла в семье родителей-сыроедов. Супружеской паре предъявлены обвинения в ряде преступлений в отношении дочери, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю и республике Хакасия в своем Telegram-канале.