В Новокузнецке двухгодовалая девочка выпала из окна пятого этажа

Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 2 июля, инцидент произошел 28 июня. В отдел полиции «Заводский» поступило сообщение, что из окна дома, расположенного на улице 40 лет ВЛКСМ, выпал ребенок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии