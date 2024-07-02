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В Новокузнецке двухгодовалая девочка выпала из окна пятого этажа

В Новокузнецке двухгодовалая девочка выпала из окна пятого этажа

Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 2 июля, инцидент произошел 28 июня. В отдел полиции «Заводский» поступило сообщение, что из окна дома, расположенного на улице 40 лет ВЛКСМ, выпал ребенок.

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