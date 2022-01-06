Пьяный петербуржец с пистолетом потребовал бесплатный кофе в ТЦ на Гражданском проспекте

Вооруженный пистолетом мужчина потребовал налить ему кофе за счет заведения в одном из ресторанов в торговом центре на Гражданском проспекте в Петербурге, сообщает в четверг пресс-служба главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.