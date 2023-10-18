Al Arabiya: число погибших при ударе по больнице в секторе Газа превысило 800

Al Arabiya отмечает, что медики оказывают помощь «многочисленным пострадавшим мирным жителям».<strong>В результате удара по больнице в Газе накануне вечером погибли не менее 800 человек, <a href="https://farsi.
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