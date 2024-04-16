Два аспиранта из МАИ стали Героями России

12 апреля двум космонавтам, аспирантам института № 6 «Аэрокосмический» МАИ Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву указом президента присвоены звания Героев России за мужество и героизм, проявленные во время длительного полёта на МКС.
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