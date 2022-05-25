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Первые слухи про Snapdragon 8 Gen 2 очень обнадёживают. Новая платформа должна получиться энергоэффективной

Первые слухи про Snapdragon 8 Gen 2 очень обнадёживают. Новая платформа должна получиться энергоэффективной

Однокристальная система Snapdragon 8 Gen 1 получилась далеко не самой холодной и энергоэффективной. Мы пока не знаем, как себя покажет Snapdragon 8 Plus Gen 1, но уже появились слухи про совершенно новую платформу Qualcomm.

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