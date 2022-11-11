Выход из капитализма: все будет гораздо сложнее

Теория Коротко напомню сказанное мною ранее. 1. После исчезновения СССР в декабре 1991 года, по сути, рухнула Ялтинско-Потсдамская (двухполюсная) модель мироустройства.
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