Военное обозрение

3 248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Как не давать повода для радости, они ликуют над победой, Херсон вернулся. Русские не понимают, что происходит.Дмитрий Медведев ...
  • андрей васильев
    наша задача, что бы пик не был пройден без нашего повеления.Сотрудник Европей...
  • андрей васильев
    наша задача, что бы пик никогда неСотрудник Европей...

Выход из капитализма: все будет гораздо сложнее

Выход из капитализма: все будет гораздо сложнее

Теория Коротко напомню сказанное мною ранее. 1. После исчезновения СССР в декабре 1991 года, по сути, рухнула Ялтинско-Потсдамская (двухполюсная) модель мироустройства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх