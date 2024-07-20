В производство вместо сжигания – новые катализаторы позволят получать метанол из попутного нефтяного газа Татьяна АрестоваВ рамках финансирования Российским научным фондом в Новосибирске ведутся разработки катализаторов, предназначенных для установок, способных синтезировать метанол непосредственно на месторождениях из попутного нефтяного газа ПНГ.