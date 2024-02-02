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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Если твой враг сам себе стреляет в ногу — не нужно ему мешать

Если твой враг сам себе стреляет в ногу — не нужно ему мешать

ВПК США сделал ставку на скорую глобальную войну с Россией и Китаем Фото: © U.S. Air Force В американских СМИ уже несколько дней бушует мини-армагеддон: крупнейшие оборонные подрядчики Пентагона хором отказываются от новых контрактов с Министерством обороны США.

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Юрий анин
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