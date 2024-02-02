Если твой враг сам себе стреляет в ногу — не нужно ему мешать

ВПК США сделал ставку на скорую глобальную войну с Россией и Китаем Фото: © U.S. Air Force В американских СМИ уже несколько дней бушует мини-армагеддон: крупнейшие оборонные подрядчики Пентагона хором отказываются от новых контрактов с Министерством обороны США.