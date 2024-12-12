В России могут подорожать номера в отелях из-за введения туристического налога. Об этом "Известиям" рассказали представители туристической отрасли, выразив опасения, что среди населения может упасть спрос на услуги гостиниц.
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