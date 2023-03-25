Страна и люди

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Шойгу и Путин играют вдолгую

Шойгу и Путин играют вдолгую

Несмотря на санкции Запада, у России военных союзников становится все больше Константин Ольшанский На фото: президент РФ Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель/ТАСС) Вашингтон продолжает искренне верить, будто Россия в «международной изоляции».

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