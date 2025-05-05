Моуринью о судействе в Турции: «Фенербахче» сложно справляться с влиянием системы. Игроки понимают, что достичь желаемого невозможно»

«Фенербахче» под руководством португальца проиграл «Бешикташу» (0:1) в чемпионате Турции. Команда идет второй в таблице, отставая от «Галатасарая» на 8 очков.
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