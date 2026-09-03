Сергей Безруков с женой Анной Матисон, Мария Аронова, Алексей Учитель на премьере фильма "Не по-детски"

Вчера в московском киноцентре "Октябрь" прошла премьера комедийного фильма "Не по-детски", которую посетили исполнитель главной роли Сергей Безруков с женой Анной Матисон, являющейся режиссёром кинокартины.
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