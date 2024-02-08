Председатель петербургского избиркома сообщил об угрозах, поступающих руководителям территориальных комиссий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля, ФедералПресс. Руководителям петербургских территориальных комиссий, участковых комиссий и сотрудникам аппарата поступают угрозы и требования выйти из состава избиркомов и не принимать участия в работе на выборах.
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