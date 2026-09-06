📷⚡️Анализ перспективного ракетного вооружения Су-57Э на El Alamein 2026 Экспозиция Международного авиасалона El Alamein International Airshow 2026 продемонстрировала существенный прогресс в расширении номенклатуры управляемого вооружения экспортной модификации истребителя пятого поколения Су-57Э.
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