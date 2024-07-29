Женское оголение – ядерная бомба для нации! К такому выводу пришёл академик-врач, готовивший первых советских космонавтов и написавший монументальное исследование о стрессе … Познакомиться с Леонидом Александровичем Китаевым-Смык меня побудила волна публикаций в исламском интернете: светский учёный самостоятельно пришёл к страшным выводам о последствиях современной моды на обнажение в женской моде.
Женское оголение – ядерная бомба для нации!
Комментарии
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Андрей Тимохин
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7 час.
Лидия Андреева
Согласна и полностью поддерживаю академика!
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7 час.
Igor Shumarin
А как на счёт коротеньких, обтягивающих шортиков на мальчиках (а - ля конец 80-х годов), провоцирующих гомосексуальных педофилов? Может и им тоже париться в брюках и рубашках с длинным рукавом?
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5 час.
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