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Велемудр. Мир тесен.

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Женское оголение – ядерная бомба для нации!

Женское оголение – ядерная бомба для нации!

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Комментарии
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Андрей Тимохин
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7 час.
Лидия Андреева
Согласна и полностью поддерживаю академика!
Ответить
7 час.
Igor Shumarin
А как на счёт коротеньких, обтягивающих шортиков на мальчиках (а - ля конец 80-х годов), провоцирующих гомосексуальных педофилов? Может и им тоже париться в брюках и рубашках с длинным рукавом?
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5 час.

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