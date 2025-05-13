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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корейская федерация сняла отстранение с фигуристок Хэ Ин Ли и Ю Ен, обвиненных в сексуальных домогательствах

Союз конькобежцев страны заявил, что снял ограничения с Хэ Ин Ли, а также с Ю Ен. Теперь они могут вернуться к соревнованиям.

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