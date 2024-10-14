В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства 16-летнего подростка

Константин Самарин

Ну, автор не вдается в подробности. А они таковы: после убийства парня местная полиция тянула с возбуждением уголовного дела до тех пор, пока не вмешалась генеральная прокуратура. Т.е. местные полицейские, видимо были повязаны с убийцами, раз волокитили дело. На это-же указывает и поджог дома пострадавших, раз местные полицейские ге захотели обеспечивать их безопасность. Вот у простых людей и лопнуло терпение настолько что пришлось вводить 6ацгвардию, поскольку местная полиция оказалась не просто заинтересованной стороной , но и пособниками преступников.