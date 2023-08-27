Смольников завершил карьеру в 35 лет. Он трижды стал чемпионом России с «Зенитом»

«Карьеру игрока завершил и уже пошел учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста – руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал.