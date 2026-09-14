Завтра похолодание до +10 градусов и ветер усилится

Завтра похолодает до +10 ночью и чуть прогреется до +19 днём. Ветер усилится, а атмосферное давление останется стабильным.
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