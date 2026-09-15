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Арину Соболенко оштрафовали на $7,5 тыс за поведение в финале US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко была оштрафована на 7,5 тысячи долларов (около 630 тысяч рублей) организаторами Открытого чемпионата США по теннису (US Open) за поведение в финальном матче турнира.

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