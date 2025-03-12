“Идеальная фигура в 40 лет!

” – Гордо заявляет Ляйсан утяшева. Знаменитая гимнастка раскрыла секреты своей стройности, и это совсем не фотошоп, как у её мужа Павла воли, а строгая диета без “Вредной” еды, мучного, сладкого (кроме темного шоколада), соленого, жирного и жареного.
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