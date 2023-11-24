Театр абсурда
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Театр абсурда

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Политический карнавал

Политический карнавал

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Я со вчерашнего дня думала, кого, чёрт его возьми, он мне так сильно напоминает? И утром меня осенило - да это же кукла Чаки, только с бакенбардами, из знаменитого кино- и телефранчайза, одно лицо, да и манера поведения похожа.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Неадекваты во власти - это, похоже, действительно новый тренд современности - глянуть на руководство Гейропы - президентки с опытом  домохозяйки, то гинекологиня, то батутистка, то вумены министерки обороны,  то  спикеры-3,14дорасы в военном ведомстве. Похоже, главная задача этого сборища - не решать реальные проблемы, а устраивать &quot;нереальные шоу&quot; своим присутствием и своими действиями.
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