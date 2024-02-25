Фото: globallookpress.com 24 февраля 2022 года Россия бросила вызов мировому порядку, сложившемуся после поражения СССР в холодной войне.
Наступление с десятком тысяч в окружении: Итоги двух лет СВО на карте
Комментарии
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Врам Тавризов
Ни один нормальный человек стоящий против противника не думает, что другой вытащит нож или пистолет Никто не мог думать что за Укру вступится запад и амеры Потому что Укра показала себя запредельно фашистско-бандитской страной, с за многие десятилетия надувшейся идеологией части населения, узурпировавшего право издевателбства разного рода против другой части народа страны, вплоть до убийств Обычно такие страны наказывал весь мир (это Наполеон, Гитлер и другие собаки помельче) Но здесь случай иной - Россия многостолетний зуб, который вожделенно мешает западу и сейчас амерам кусать ее Нормальные люди-главы любого государства - такие финты представить не в состоянии, только невменяемые люди -главы других стран - которые сейчас в одно время оказались у руля своих стран способны на такие коллективные действия, по сути, махая руками бестолку, т к руки коротки дотянуться до РФ самим Великий человек Кеннеди - у него хватило ума не доводить до противостояния прямого Карибский кризис И не по причине слабости тогдашнего США
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2 час.
Сергей Сидоров
Слишком много дорогостоящих просчетов в планировании строительства ВС РФ. Почему не было толкового развития беспилотной авиации, как это можно было проспать? Почему жизненно необходимые на фронте САУ Коалиция СВ до сих пор не массовом производстве? Почему проблемы со связью тянуться еще с советских времен? Пока не будет ответственности за допущенные просчёты - так и будем нести тяжелые потери.
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1 час.
Анатолий Анатольев
А кто ОТВЕТИТ за просчеты и неоправданные потери?????! И когда начнем воевать????!
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55 мин.
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