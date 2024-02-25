Наступление с десятком тысяч в окружении: Итоги двух лет СВО на карте

ВТ

Врам Тавризов

Ни один нормальный человек стоящий против противника не думает, что другой вытащит нож или пистолет Никто не мог думать что за Укру вступится запад и амеры Потому что Укра показала себя запредельно фашистско-бандитской страной, с за многие десятилетия надувшейся идеологией части населения, узурпировавшего право издевателбства разного рода против другой части народа страны, вплоть до убийств Обычно такие страны наказывал весь мир (это Наполеон, Гитлер и другие собаки помельче) Но здесь случай иной - Россия многостолетний зуб, который вожделенно мешает западу и сейчас амерам кусать ее Нормальные люди-главы любого государства - такие финты представить не в состоянии, только невменяемые люди -главы других стран - которые сейчас в одно время оказались у руля своих стран способны на такие коллективные действия, по сути, махая руками бестолку, т к руки коротки дотянуться до РФ самим Великий человек Кеннеди - у него хватило ума не доводить до противостояния прямого Карибский кризис И не по причине слабости тогдашнего США