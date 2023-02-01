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Ларионов о выходе «Торпедо» в плей-офф: «Помнят только чемпионов. Вторых не помнят. Наш принцип – сделать из невозможного возможное»

Игорь Ларионов прокомментировал выход «Торпедо» в плей-офф КХЛ. Нижегородская команда обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:1).

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