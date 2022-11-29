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Диетолог Плотникова сообщила, что справиться со стрессом помогает употребление в пищу ряда целевых продуктов

Диетолог Плотникова сообщила, что справиться со стрессом помогает употребление в пищу ряда целевых продуктов

Справиться со стрессом, раздражительностью и тревогой помогает правильное питание, а именно употребления в пищу так называемых антистресс-продуктов.

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