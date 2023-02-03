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Вылетевший из Сочи самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за технической неисправности

Вылетевший из Сочи самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за технической неисправности

На борту авиалайнера находилось более ста человек.В четверг, 1 февраля, самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании “Азимут”, направлявшийся из Сочи в Минеральные воды, вынужден был экстренно вернуться в аэропорт практически сразу после взлета.

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