Будущие юристы проходят практику в линейном отделе МВД России на станции Уссурийск

По инициативе руководства транспортной полиции Уссурийска, линейным отделом МВД России на станции Уссурийск заключено соглашение о взаимном сотрудничестве с Дальневосточным техническим колледжем Уссурийска.
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