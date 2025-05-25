За возвращение переводных экзаменов в школы высказался глава СПЧ

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался за возвращение в школы переводных экзаменов, чтобы дети концентрировались не только на тех предметах, по которым сдают ЕГЭ.
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