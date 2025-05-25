Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Житель Империи
    А беспилотники сотнями так и летят каждую ночь на города и в сторону Москвы …ВС РФ нанесли уда...
  • Владимир Алтайцев
    а  лучше  бы  190  тысяч выдворить.С начала года из ...
  • Eduard
    Там агентуруСБУ и похоронят,как положено воткнув в зад флаг!СБУ национализиро...

За возвращение переводных экзаменов в школы высказался глава СПЧ

За возвращение переводных экзаменов в школы высказался глава СПЧ

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался за возвращение в школы переводных экзаменов, чтобы дети концентрировались не только на тех предметах, по которым сдают ЕГЭ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх