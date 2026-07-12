Сигова объяснила, когда снижение аппетита у детей неопасно

Ассистент кафедры неонатологии Пироговского университета Юлия Сигова рассказала, что снижение аппетита у детей может быть индивидуальной особенностью и не всегда указывает на патологии, если ребенок активен и здоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии