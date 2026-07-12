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Царьград

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Сигова объяснила, когда снижение аппетита у детей неопасно

Сигова объяснила, когда снижение аппетита у детей неопасно

Ассистент кафедры неонатологии Пироговского университета Юлия Сигова рассказала, что снижение аппетита у детей может быть индивидуальной особенностью и не всегда указывает на патологии, если ребенок активен и здоров.

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