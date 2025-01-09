Якутский клуб оштрафовали за новогоднюю вечеринку с трансгендерами

Руководство Number One наказали на 250 тысяч рублей за "артистов" из Таиланда Китайский клуб из Якутска оштрафовали за выступление трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на новогодней вечеринке.
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