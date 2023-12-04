«Прогресс МС-25» пристыковался к МКС не без проблем: космонавтам пришлось взять управление на себя

Грузовой корабль «Прогресс МС-25» причалил к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции в воскресенье, 3 декабря 2023 года, в 14:18 по московскому времени.
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