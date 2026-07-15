От лайка до ответственности: в лагере «Салют» обсудили правила поведения в цифровом пространстве

Безопасный интернет: кимрские полицейские провели урок цифровой грамотности в лагере «Салют». Инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России «Кимрский» посетили детский загородный лагерь «Салют», чтобы провести для отдыхающих там подростков важный урок цифровой безопасности.
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