Взяли 2 килограмма мяса и сделали копченой колбасы на месяц

Копченая колбаса считается магазинным продуктом, но нет ничего сложного сделать ее на кухне. Буквально за один день из пары килограммов мяса можно сделать запас домашней колбасы на целый месяц и забыть про безвкусный продукт с прилавка.
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