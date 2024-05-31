Песков об обвинительном вердикте Трампу: в США идёт устранение соперников

В США фактически идёт устранение политических соперников, заявил 31 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , отвечая на просьбу журналистов прокомментировать обвинительный вердикт экс-президенту США Дональду Трампу .
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