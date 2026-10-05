Завтра похолодание до +8 градусов ночью

Завтра температура неожиданно опустится до +8 градусов ночью, а днём будет +15. Не пропусти, как изменится погода!Сегодня, 5 октября, дневная температура воздуха порадует жителей города +16 градусами.
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